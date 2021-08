Ndombele, idee chiare: nel futuro la Liga o il Bayern Monaco

Tanguy Ndombele pronto a lasciare il Tottenham. Il centrocampista francese ha le idee chiare su dove vorrebbe giocare

Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, Tanguy Ndombele vuole lasciare il Tottenham prima della chiusura del mercato. Il centrocampista francese è stato accostato in questi giorni alla Juventus nell’ambito di un possibile scambio con Weston McKennie, ma per il futuro ha altri piani.

Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco, questi sono gli unici club in cui l’ex Lione vorrebbe giocare nel proseguio della sua carriera.