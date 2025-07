Ndoye-Bologna, tutte le squadre lo vogliono! Ecco la risposta chiara di Fenucci per tacere le voci - Calcio News 24

Ndoye-Bologna, Fenucci smentisce il Napoli e fa il punto sul mercato rossoblù. Ecco la situazione attuale

Durante la conferenza stampa di presentazione di Ciro Immobile come nuovo attaccante del Bologna, l’amministratore delegato Claudio Fenucci ha approfittato dell’occasione per fare il punto sul mercato in uscita della squadra rossoblù, con particolare riferimento al caso Ndoye-Bologna.

Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza di un possibile interesse del Napoli per Dan Ndoye, giovane attaccante svizzero in forza al Bologna, con un possibile trasferimento sotto la guida di Antonio Conte. Tuttavia, Fenucci ha chiarito subito che questa ipotesi non è più sul tavolo: «Le cifre minime per Ndoye? È un gioco che non mi interessa, noi sappiamo il valore dei nostri giocatori». Un’affermazione chiara che sembra chiudere definitivamente le porte a qualsiasi trattativa con i partenopei.

Il dirigente ha poi sottolineato che, dopo aver concluso la cessione di Beukema, il club non ha necessità di vendere altri giocatori. «A differenza di Sam, Ndoye non ha mai fatto nessuna richiesta di trasferimento, è sempre stato tranquillissimo», ha aggiunto, smentendo così le voci di mercato che volevano il calciatore pronto a cambiare aria. Sull’argomento delle uscite, Fenucci ha precisato che «ci fermiamo qui, a meno di altre situazioni impreviste». Sul piano finanziario, invece, ha evidenziato che il Bologna ha già fatto tutto ciò che doveva per quanto riguarda gli ammortamenti.

Per quanto riguarda la stagione appena conclusa, il legame Ndoye-Bologna si è rivelato molto positivo. Dan Ndoye ha dimostrato grande talento e versatilità, giocando regolarmente sia come esterno d’attacco che come supporto offensivo. Nonostante la forte concorrenza nel reparto offensivo, il giovane svizzero si è distinto per dinamismo e tecnica, guadagnandosi fiducia da parte dell’allenatore e dei tifosi. La sua crescita è stata evidente, con prestazioni incoraggianti che fanno ben sperare per il futuro del ragazzo a Bologna.

In sintesi, il futuro di Ndoye sembra essere ancora legato al club rossoblù, con la società pronta a puntare su di lui per la prossima stagione e senza aperture verso offerte provenienti dal Napoli o da altri club come la Juve.