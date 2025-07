Calciomercato Bologna, per Ndoye i rossoblu sparano ancora alto! 50 milioni chiedono a quella big - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: rilancio per Ndoye, offerta da 50 milioni per resistere all’assalto del Napoli

Il calciomercato Bologna si accende attorno al nome di Dan Ndoye, esterno offensivo protagonista di una grande stagione e ora finito nel mirino di diversi club, tra cui il Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società rossoblù avrebbe alzato sensibilmente la valutazione del giocatore, portando il prezzo a 50 milioni di euro. Una cifra importante che dimostra la volontà del Bologna di trattenere uno dei suoi talenti più promettenti, o comunque di monetizzare al massimo in caso di addio.

Dan Ndoye, classe 2000, ha vissuto un’annata di crescita esponenziale sotto la guida di Italiano, mostrando grande duttilità tattica, velocità e intelligenza nel gioco offensivo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’interesse di club italiani ed esteri. Il Napoli, in particolare, avrebbe manifestato un forte interesse per l’esterno svizzero, individuandolo come uno dei rinforzi ideali per l’attacco del futuro.

Proprio per resistere all’assalto dei partenopei, il calciomercato Bologna si muove con decisione: il club ha fissato il prezzo a 50 milioni, segnale chiaro che il giocatore non partirà a meno di un’offerta davvero irrinunciabile. Una mossa strategica, anche per avere il pieno controllo della situazione e disincentivare offerte al ribasso.

Va ricordato che Ndoye è arrivato al Bologna dal Basilea nel 2023 per circa 9 milioni di euro: una valutazione quintuplicata in meno di due stagioni dimostra non solo la qualità del lavoro fatto dal club felsineo sul mercato, ma anche l’importanza crescente che il giocatore ha assunto all’interno della rosa.

Nel frattempo, la dirigenza rossoblù lavora anche su altri fronti del calciomercato Bologna, consapevole che la prossima stagione sarà densa di impegni, soprattutto con l’imminente debutto in Europa League. Riuscire a trattenere i pezzi pregiati, come Ndoye, significherebbe garantire continuità e competitività, ma tutto dipenderà dalle prossime mosse delle squadre interessate.

Il Napoli non molla, ma il Bologna ha alzato la posta. La situazione resta calda e in continua evoluzione. Nel frattempo, Ndoye si gode le vacanze, ma il suo nome è destinato a restare uno dei più discussi nel calciomercato Bologna estivo.