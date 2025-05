Ndoye: «Vi racconto perché esulto col ruggito. Zirkzee mi vorrebbe a Manchester, io lo vorrei a Bologna. Adesso sogno questo. Il gol più bello? Non è quello al Milan…» - Calcio News 24

Ndoye, attaccante del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ancora sulla vittoria della Coppa Italia

Dopo i festeggiamenti per la storica conquista della Coppa Italia da parte del Bologna, avvenuta mercoledì con la vittoria per 1-0 sul Milan decisa proprio da un suo gol, Dan Ndoye ha concesso un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, pubblicata sull’edizione odierna. Ecco alcuni estratti.

COSA HA PENSATO – «Questo: ce l’ho fatta. Ce l’abbiamo fatta».

FAST AND FURIOUS COME SOPRANNOME – «Mi piace. Per ora mi tengo stretto quello che ho: leone. Quell’esultanza del ruggito la feci la prima volta con la Svizzera, all’Europeo. Ricevetti un sacco di complimenti: l’ho rifatta, n foto viene bene e tiene conto della mia origine senegalese».

ZIRKZEE – «Certo, ci siamo chiamati, con anche Calafiori, negli spogliatoi, dopo la finale. Loro sono sempre legati a noi e al nostro gruppo: erano felici».

GLI HA CHIESTO DI TORNARE A BOLOGNA O DI ANDARE LUI A MANCHESTER – (Ride). Tutte e due le cose: ci siamo chiesti quello… Ma lui sta bene là e io qua. Con Joshua giochiamo spesso ai videogiochi on line. Call of duty. Lui è molto felice per la vittoria che abbiamo fatto. Adesso spero davvero nel bis».

UN’ALTRA COPPA – «No, un altro pullman lungo la città. L’anno scorso non avevamo una Coppa da mostrare ma tanta gioia per la Champions. Quest’anno abbiamo da far… sfilare il trofeo davanti alla città. Sarebbe bellissimo».

SARTORI CI HA MESSO 2 MESI A FARLO VENIRE A BOLOGNA – «Io no, sono state le lungaggini burocratiche: quando il Bologna contattò il mio agente, e dopo alcune videocall, io avevo deciso in fretta. E non mi sono mai pentito. Mai».

IL GOL DI TACCO AL NAPOLI IL PIU’ BELLO IN CARRIERA – «In assoluto. É stato istinto. Per ora è certamente il numero uno. Poi se ne farò uno in rovesciata, beh, mi rifaccia la domanda…».