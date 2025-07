Ndoye Napoli, beffa clamorosa! Ma il lub si vendica con un doppio colpo dalla Premier: ecco chi arriva! Sfumato l’obiettivo numero uno, De Laurentiis e Conte cambiano strategia

Napoli, sfumato Ndoye – diretto in Premier League – i partenopei guardano al campionato inglese: due i profili per la corsia sinistra

Una beffa che si trasforma in un’opportunità per alzare l’asticella. Il calciomercato del Napoli subisce una brusca frenata nella lunga corsa a Dan Ndoye: l’esterno svizzero, dopo una trattativa infinita, ha scelto il fascino e la potenza economica della Premier League, accordandosi con il Nottingham Forest. Un’operazione da 42 milioni di euro che ha superato l’ultima, importante offerta degli azzurri, ferma a 40 milioni. Il club di De Laurentiis, pur avendo inseguito a lungo il giocatore, ha deciso di non partecipare ad aste al rialzo, rimanendo fedele ai propri parametri e costringendo ora la dirigenza a una profonda riflessione.

Sfumato l’obiettivo principale, è scattato il momento delle nuove strategie. Come riportato da diverse fonti, il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Antonio Conte, riuniti a Ischia insieme al DS Manna, stanno facendo il punto della situazione per ridefinire le prossime mosse. L’addio alla pista Ndoye ha immediatamente aperto nuovi, affascinanti e ancora più ambiziosi scenari, tutti con un filo conduttore che porta Oltremanica. La lista dei possibili sostituti, infatti, è un concentrato di stelle della Premier League, profili di caratura internazionale per accontentare le richieste di Conte.

I due nomi più caldi sono quelli di Raheem Sterling e Jack Grealish. Il primo, 30 anni, è in uscita dal Chelsea e il suo stipendio da 16 milioni a stagione è ovviamente insostenibile. L’idea del Napoli, che non ha atteso l’esito della trattativa per Ndoye prima di muoversi, è quella di un prestito con un contributo sostanzioso all’ingaggio da parte dei Blues, una formula che il giocatore gradirebbe. Ancora più intrigante è la pista che porta a Grealish. In uscita dal Manchester City a 29 anni, l’inglese sarebbe molto attratto dall’ipotesi Napoli e la presenza del suo ex compagno De Bruyne potrebbe rappresentare un fattore decisivo. Un indizio, forse non casuale: in questi giorni ha scelto la Costiera Amalfitana per allenarsi. La delusione per Ndoye è già alle spalle: ora il Napoli sogna in grande.