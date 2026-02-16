Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Neanche il tempo di dimettersi: De Zerbi ha già un’altra panchina

Published

3 ore ago

on

By

de zerbi tottenham

Per Roberto De Zerbi, la stagione è già terminata. Il tecnico italiano ha deciso di interrompere bilateralmente il contratto che lo legava al Marsiglia fino a questo momento. Una decisione, questa, che può essere interpretata sia in maniera positiva che negativa.

Di sicuro però qualcosa sarebbe dovuto cambiare dopo la pesante eliminazione subita in Champions League e la sconfitta per 5-0 rimediata contro il PSG. Risultati, questi, che non possono fare altro che fare storcere il naso qualunque tecnico di primissimo livello, ma anche una dirigenza che ci tiene a concludere la stagione quantomeno in maniera sufficiente.

Evidentemente, questo non è stato più possibile con de Zerbi, e così possiamo spiegare e comprendere la separazione fra le parti. Comunque, a quanto pare, in ottica futura sembra che l’allenatore ex Sassuolo abbia fra le mani già la possibilità di rimettersi in gioco: scopriamo in quale squadra in particolare.

De Zerbi, pronta un’altra panchina: di chi si tratta

Roberto De Zerbi può e vuole tornare ad allenare in Premier League. Questa possibilità potrebbe ottenerla molto presto al Tottenham, dove è stato appena annunciato Igor Tudor. Il tecnico ex Juventus intende concludere la stagione degli Spurs nel modo migliore possibile, anche peché attualmente il club inglese è a rischio retrocessione, quindi una scossa è fondamentale che venga data all’intero gruppo squadra.

de zerbi tottenham
De Zerbi fra i possiibli candidati al ruolo di nuovo allenatore del Tottenham in estate (www.calcionews24.com – X Fabrizio Romano)

Il contratto di Tudor scadrà a fine stagione, però, e De Zerbi è tra i papabili nomi per realizzare – almeno nelle idee del club – un progetto a lungo termine, specialmente se l’esperienza di Tudor al Tottenham fosse suffiicente appena a salvare la squadra attualmente 16° in campionato. Oltre a De Zerbi, in ottica futura viene preso in considerazione anche Mauricio Pochettino. Entrambi gli allenatori hanno le concrete possibilità di risalire la china e far sì che uno dei due sieda effettivamente sulla panchina del Tottenham in vista del 2026/27.

Prima di arrivare a questo preciso momento, però, ci sarà ancora da aspettare e scoprire come effettivamente le cose possono andare a finire da adesso a maggio inoltrato. Se è vero che De Zerbi e Pochettino sono due candidati serissimi alla panchina del club londinese, anche Tudor lo è. Il tecnico esonerato qualche mese fa dalla Juventus intende riscattarsi dopo la difficile e alquanto amara esperienza a Torino, realizzando quella che potrebbe essere una nuova, ambiziosa e positiva esperienza della sua carriera da allenatore di una squadra di calcio.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto3 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×