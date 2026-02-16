Neanche il tempo di dimettersi: De Zerbi ha già un’altra panchina

Per Roberto De Zerbi, la stagione è già terminata. Il tecnico italiano ha deciso di interrompere bilateralmente il contratto che lo legava al Marsiglia fino a questo momento. Una decisione, questa, che può essere interpretata sia in maniera positiva che negativa.

Di sicuro però qualcosa sarebbe dovuto cambiare dopo la pesante eliminazione subita in Champions League e la sconfitta per 5-0 rimediata contro il PSG. Risultati, questi, che non possono fare altro che fare storcere il naso qualunque tecnico di primissimo livello, ma anche una dirigenza che ci tiene a concludere la stagione quantomeno in maniera sufficiente.

Evidentemente, questo non è stato più possibile con de Zerbi, e così possiamo spiegare e comprendere la separazione fra le parti. Comunque, a quanto pare, in ottica futura sembra che l’allenatore ex Sassuolo abbia fra le mani già la possibilità di rimettersi in gioco: scopriamo in quale squadra in particolare.

De Zerbi, pronta un’altra panchina: di chi si tratta

Roberto De Zerbi può e vuole tornare ad allenare in Premier League. Questa possibilità potrebbe ottenerla molto presto al Tottenham, dove è stato appena annunciato Igor Tudor. Il tecnico ex Juventus intende concludere la stagione degli Spurs nel modo migliore possibile, anche peché attualmente il club inglese è a rischio retrocessione, quindi una scossa è fondamentale che venga data all’intero gruppo squadra.

De Zerbi fra i possiibli candidati al ruolo di nuovo allenatore del Tottenham in estate (www.calcionews24.com – X Fabrizio Romano)

Il contratto di Tudor scadrà a fine stagione, però, e De Zerbi è tra i papabili nomi per realizzare – almeno nelle idee del club – un progetto a lungo termine, specialmente se l’esperienza di Tudor al Tottenham fosse suffiicente appena a salvare la squadra attualmente 16° in campionato. Oltre a De Zerbi, in ottica futura viene preso in considerazione anche Mauricio Pochettino. Entrambi gli allenatori hanno le concrete possibilità di risalire la china e far sì che uno dei due sieda effettivamente sulla panchina del Tottenham in vista del 2026/27.

Prima di arrivare a questo preciso momento, però, ci sarà ancora da aspettare e scoprire come effettivamente le cose possono andare a finire da adesso a maggio inoltrato. Se è vero che De Zerbi e Pochettino sono due candidati serissimi alla panchina del club londinese, anche Tudor lo è. Il tecnico esonerato qualche mese fa dalla Juventus intende riscattarsi dopo la difficile e alquanto amara esperienza a Torino, realizzando quella che potrebbe essere una nuova, ambiziosa e positiva esperienza della sua carriera da allenatore di una squadra di calcio.