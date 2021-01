Nessuna risoluzione per Sarri: l’allenatore attende i soldi della Juventus

Maurizio Sarri non rescinde il suo contratto con la Juventus e continua percepire lo stipendio dal club bianconero

Nessuna risoluzione per Maurizio Sarri. Il tecnico, ancora sotto contratto con la Juve, non ha al momento intenzione di risolvere il suo contratto con il club bianconero. Dopo il mancato accordo di qualche mese fa, il coach si gode la tranquillità della sua casa in Toscana, continuando a percepire lo stipendio dai bianconeri.

Come spiega Il Mattino, il tecnico vuole tornare ad allenare ma sta ragionando sulla giusta offerta: al momento, infatti, non ha nessuna intenzione di rinunciare al salario della Vecchia Signora.