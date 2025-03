Nesta: «Peccato per quel gol nel finale di primo tempo; abbiamo messo in difficoltà l'Inter, poi però…» - Calcio News 24

Le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli in trasferta a San Siro contro l’Inter

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

SUL MATCH – «Il risultato si era messo in un certo modo, peccato aver preso gol a fine primo tempo. Abbiamo messo in difficoltà l’Inter, poi ci siamo abbassati troppo, soffrendo la fisicità dell’Inter. I nostri centrocampisti hanno corso tanto. Bianco ha corso tutto l’anno, non ha mai riposato. I ragazzi ci tenevano e si vedeva, abbiamo portato tanti giocatori nuovi: qualcuno è pronto e qualcuno no, a volte siamo un po’ in difficoltà».

COME HO RITROVATO IL GRUPPO? – «Quando sono tornato ho trovato qualche giocatore in meno, abbiamo venduto quattro pezzi importanti. Ma la squadra è organizzata, però qualcosa ci manca. Sembra sempre che ci siamo, ma ci manca qualcosa. Contro il Parma è la partita della vita. Se vogliamo provarci veramente, dobbiamo vincere a tutti i costi. Io ci credo altrimenti sarei stato a casa a Roma con la mia famiglia e ci proverò fino all’ultima giornata».