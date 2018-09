Nesta ha confermato che lui e Totti erano grandi amici ma sarebbe stato impossibile renderlo pubblico per la rivalità tra Lazio e Roma

I grandi giocatori si vedono non solo sul campo ma anche al di fuori del rettangolo verde. Alessandro Nesta è cresciuto nella Lazio e ne è diventato una bandiera prima di trasferirsi al Milan praticamente in lacrime. Nello stesso periodo, anche Francesco Totti si affacciava ai grandi palcoscenici della Serie A con la Roma. Tra i due c’è stata sempre una sana rivalità fin da ragazzini (sono entrambi del ’76) ma poter pensare ad una vera amicizia sarebbe stato impensabile per sia per la tifoseria biancoceleste che per quella giallorossa. Nesta, oggi allenatore del Perugia in Serie B, ha oggi confessato di avere grande stima nei confronti di Totti e che il loro rapporto era in realtà più stretto di quello che poteva sembrare.

