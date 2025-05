Udinese Monza, Nesta: «Abbiamo evitato un record negativo. Sulla retrocessione penso questo...» - Calcio News 24

Nesta ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo Udinese Monza di oggi. Le parole del tecnico biancorosso

Nesta, allenatore dei biancorossi, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Udinese Monza di Serie A.

IL COMMENTO – «Durante questa stagione non siamo mai riusciti a trovare la soluzione – ha ammesso – tre vittorie sono troppo poche per restare aggrappati a una speranza. Da un certo momento, non siamo stati capaci di svoltare e la retrocessione è divenuta inevitabile.Adesso ci alleneremo a 200 all’ora per le ultime due gare. Vogliamo battere l’Empoli in casa per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e poi concludere bene a San Siro con il Milan»