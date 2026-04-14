Neuer via dal Bayern Monaco? La decisione sul futuro può attendere: la verità sulle voci sulla Premier League e sull’ipotesi rinnovo

Il futuro di Manuel Neuer resta legato al Bayern Monaco, almeno per il momento. L’ipotesi di una trattativa già avviata con club di Premier League non trova conferme da Fabrizio Romano, mentre il quadro certo è che il portiere tedesco ha un contratto in essere con il club bavarese fino al 30 giugno 2026. Il rinnovo annuale era stato annunciato ufficialmente dal Bayern il 3 febbraio 2025.

Neuer Bayern, ora conta solo chiudere al meglio la stagione

Le indiscrezioni circolate nel Regno Unito su un possibile futuro inglese del portiere non risultano supportate da conferme ufficiali. Al contrario, le fonti più recenti descrivono un Neuer pienamente concentrato sul finale di stagione con il Bayern Monaco.

Neuer Bayern, la decisione sul futuro arriverà più avanti

Il tema vero, quindi, riguarda semmai la scelta che Neuer dovrà fare nei prossimi mesi: provare a prolungare ancora la sua esperienza al Bayern oppure chiudere il ciclo al termine del contratto. Alcune ricostruzioni tedesche parlano di una valutazione attesa più avanti, ma al momento non ci sono elementi verificabili che confermino una trattativa con la Premier League. La situazione resta aperta, ma oggi il punto fermo è uno solo: Neuer è sotto contratto con il Bayern Monaco fino a giugno 2026 e il suo focus resta sul club tedesco.

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🚨 Manuel Neuer is not negotiating with any Premier League club despite reports in UK.



Full focus on FC Bayern until June and then Neuer will decide whether he wants to sign new deal for one more season at the club or not. pic.twitter.com/wJ8LZomKvm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026

PAROLE – «🚨 Manuel Neuer non sta negoziando con nessun club di Premier League nonostante le notizie nel Regno Unito.

Piena concentrazione sull’FC Bayern fino a giugno e poi Neuer deciderà se vuole firmare un nuovo contratto per un’altra stagione al club o no.».