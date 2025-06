New York City-Toronto: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Yankee Stadium va in scena la sfida di MLS New York City-Toronto: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Yankee Stadium di New York si giocherà la gara valevole per la 21ª giornata di MLS tra New York City-Toronto FC. Due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla necessità di punti importanti per risalire la classifica e consolidare la propria posizione in vista della seconda metà di stagione. Il match si preannuncia equilibrato, con i padroni di casa intenzionati a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria fondamentale, mentre gli ospiti proveranno a reagire dopo le ultime prestazioni altalenanti.

Le probabili formazioni

New York City: Romero; Gray, Martins, Haak, Risa; O’Neill, Perea; Wolf, Moralez, Fernandez; Bakrar.

Toronto: Johnson; Monlouis, Long, Stefanovic; Etienne, Longstaff, Coello, Dominguez, Spicer; Corbeanu, Brynhildsen.

Occhi puntati su Bakrar, pronto a guidare l’attacco di NYCFC, e su Corbeanu, riferimento offensivo del Toronto. A centrocampo, la qualità di Moralez e l’intensità di Longstaff potrebbero essere decisive nell’equilibrio della gara.

Orario e dove vederla in tv

New York City-Toronto si gioca alle ore 01:30 di venerdì 4 luglio per la ventunesima giornata del campionato americano. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Apple TV, piattaforma ufficiale della MLS. Per seguire l’incontro in streaming, Apple offre la visione sia tramite il proprio sito ufficiale che con l’app dedicata, disponibile per PC, tablet e smartphone. Servirà essere abbonati al pacchetto MLS Season Pass, che consente di seguire tutte le partite del campionato statunitense senza interruzioni. L’incontro promette emozioni e ritmo elevato, anche per via delle caratteristiche offensive di entrambe le squadre. Il contesto dello Yankee Stadium, spesso gremito e caloroso, aggiungerà un ulteriore elemento di spettacolo. Sarà interessante osservare anche le scelte tattiche dei due tecnici e l’impatto dei subentranti nella ripresa.