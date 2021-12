Newcastle, Gabigol nel mirino per l’attacco: i dettagli

Il Newcastle di PIF vuole Gabigol per rinforzare l’attacco e puntare alla salvezza

Il Newcastle di PIF, che fino a qualche mese fa puntava a grandissimi successi futuri, rischia di retrocedere e nel mercato di gennaio andrà alla ricerca di rinforzi per evitare il tracollo. E tra gli obiettivi dei Magpies ci sarebbe anche l’ex attaccante dell’Inter Gabigol.

Secondo quanto riportato dal Mirror, l’accordo tra il Newcastle e il Flamengo sarebbe stato trovato sulla base di un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni in caso di salvezza. Il problema, però, riguarda proprio il bomber brasiliano. Gabigol non sarebbe infatti convinto che la squadra inglese possa evitare la retrocessione e vorrebbe quindi restare in Brasile.