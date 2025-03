Newcastle, Isak: «Carabao Cup? Dobbiamo concentrarci sulla partita e non lasciare che il fatto che il club non vinca nulla da molto tempo ci turbi troppo»

Il giocatore del Newcastle Alexander Isak ha parlato alla vigilia della finale di Carabao Cup contro il Liverpool di Arne Slot. Le parole

L’attaccante del Newcastle Alexander Isak ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della finale di Carabao Cup in programma questo pomeriggio contro il Liverpool allo stadio di Wembley alle 17:30. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «Siamo contendenti per i titoli, che è ciò che vuoi vincere come giocatore di football. Siamo già stati in finale e ora siamo in un’altra, quindi penso che le possibilità ci siano. Questo club può raggiungere grandi traguardi. Dovremmo davvero guardare una stagione alla volta e, questa stagione, possiamo raggiungere la vittoria di un trofeo che sarebbe fantastico per tutti».

TROFEO – «Significa molto avere la possibilità di cambiare le cose. Dobbiamo concentrarci sulla partita e non lasciare che il fatto che il club non vinca nulla da molto tempo ci turbi troppo. Capisco l’eccitazione che c’è in città e in tutto il club, ma, personalmente, mi sento abbastanza rilassato riguardo alla partita. I miei miglioramenti? Duro lavoro, allenamento e la mentalità di voler migliorare, che ho. Ho l’ambizione di raggiungere obiettivi nella mia carriera ed essere la migliore versione di me stesso».

SQUADRA – «Ho dei compagni di squadra che mi aiutano a migliorare. Molti giocatori sono qui da quando sono arrivato e si creano connessioni migliori. Ho grandi ambizioni. Sto cercando di creare la mia storia a Newcastle. Sono contento di quello che ho fatto finora, ma guardo sempre avanti. Mi sto davvero godendo il mio calcio e il punto in cui mi trovo nella mia carriera in questo momento».