Nazionali
Neymar divide il Brasile: la torcida lo vuole al Mondiale, Ancelotti fa i conti con un reparto offensivo sterile
Brasile, esplode il caso Neymar: i tifosi lo invocano per il Mondiale mentre Ancelotti cerca un attacco che segni
Il tormentone che accompagna il Brasile in vista del Mondiale (Neymar) continua a tenere banco, e Carlo Ancelotti si ritrova a pochi mesi dal torneo a dover sciogliere uno dei nodi più delicati della sua gestione. Mentre la Seleção affrontava la Francia in amichevole – match poi vinto 2-1 dai Bleus di Deschamps – l’assenza dell’attaccante del Santos è tornata al centro del dibattito.
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Non convocato dal ct, Neymar è stato però protagonista sugli spalti del Gillette Stadium di Foxborough. A poco meno di mezz’ora dal termine, subito dopo il raddoppio francese firmato da Ekitiké, dalle tribune si sono levati cori in suo favore, un chiaro messaggio dei tifosi brasiliani che continuano a invocare il suo ritorno in Nazionale nonostante le scelte tecniche di Ancelotti.
Il tema resta dunque apertissimo: tra la necessità di costruire un gruppo solido e l’enorme peso mediatico del numero 10, il Brasile si avvicina al Mondiale con un dilemma che rischia di accompagnarlo fino all’ultimo giorno utile per le convocazioni. Le parole dl ct Ancelotti:
PAROLE – “I cori per Neymar? In questo momento dobbiamo parlare dei giocatori che sono presenti con noi, che si allenano, che danno tutto per la squadra, che lavorano duro ogni giorno. Sono soddisfatto di ognuno di loro“.