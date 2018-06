Neymar, capigliatura ‘particolare’: i social ci scherzano – FOTO

Più che la partita, è la capigliatura di Neymar a colpire i social: il talento del Brasile ha in testa “un piatto di carbonara”, dicono su Twitter

Il Brasile è in vantaggio sulla Svizzera grazie a un gol di Coutinho, una rete molto bella. I social network sono ovviamente tutti sintonizzati sulla partita dei verdeoro, ma c’è un tema ancor più importante rispetto alla partita in sé: i capelli di Neymar. Il giocatore del Paris Saint Germain ha, infatti, una capigliatura particolare. È biondo, ma i capelli fanno una strana impressione.

«Sembra un piatto di spaghetti alla carbonara» è uno dei commenti più riusciti su Twitter. Sono in molti a paragonare i capelli del giocatore del Brasile a degli spaghetti, ma c’è anche chi si lancia in similitudini con i personaggi dei cartoni animati. Neymar riesce ancora una volta a far parlare di sé: non tanto per quanto fa in campo, ma per il suo stile per così dire esoso.

Was it love at first sight? Shoo-bop bop, shoo-bop bop, shoo-bop bop, shoo-bop bop pic.twitter.com/M1T4kRZOc8 — Alessandra Roversi (@AleRoversi) June 17, 2018