Neymar: «Futuro? Il Santos deve stare tranquillo, sanno questa cosa»

Le parole di Neymar Junior, attaccante brasiliano, sul suo futuro dopo il ritorno al Santos. Tutti i dettagli in merito all’ex Barcellona e Psg

Neymar Junior ha parlato a TNT Sports BR del suo futuro al Santos.

FUTURO – «Il Santos sa l’amore che provo per questo club, il rispetto che ho. Mentre sono in campo, che è dove mi piace stare di più, darò il 100%. Godiamoci questo momento, ogni singola partita. Questo è l’inizio di una grande era per il Santos, ne sono sicuro. Il Santos si rialzerà e tornerà in cima, dove merita di stare».

PRIMO GOL – «Sono felice per la partita che abbiamo fatto, tutti devono essere contenti. Mi sento felice perché sto giocando sempre più minuti, sento che sto migliorando fisicamente. È ovvio che non sono ancora al 100% perché ho giocato solo quattro partite, ma sto migliorando».