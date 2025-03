Neymar, rinnovo con il Santos sempre più vicino. Lui vuole raggiungere quell’obiettivo importante

Neymar, rinnovo con il Santos sempre più vicino. L’ex Barcellona vuole cercare di raggiungere quell’obiettivo molto importante

Secondo quanto riportato da AS, ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il futuro di Neymar: stella del Santos dopo il ritorno a casa tanto da essere ritornato una vera e propria star.

Infatti filtra grande ottimismo per quanto concerne il rinnovo contrattuale, considerato che l’obiettivo di Neymar è quello di arrivare in forma per i Mondiali del 2026. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.