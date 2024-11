Ngonge su Conte: «Bisogna sacrificarsi sotto quell'aspetto. A Napoli mi trovo bene e su Lukaku...»

L’attaccante del Napoli Ngonge ha voluto parlare della sua attuale annata in terra partenopea. Le dichiarazioni del giocatore azzurro

L’attaccante del Napoli Cyril Ngonge ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Radio CRC‘ raccontando la sua annata con Antonio Conte.

LE PAROLE – «Di aiutare nella fase difensiva. È importante che anche noi facciamo il sacrificio di aiutare la squadra in fase di non possesso e dopo, quando abbiamo la palla, di essere incisivi nell’ultima parte del campo nell’uno contro uno e fare la differenza. Queste sono le indicazioni più importanti che ci dà il mister. Ogni calciatore ha le sue qualità e i suoi difetti, ogni calciatore è unico. Io non penso che cambierei il mio modo di giocare. Politano e Neres sono forti con le loro qualità ed io con le mie. Lukaku? E’ un calciatore che ha grande personalità e quando vedi la sua carriera provi rispetto per lui. Come calciatore e come persona ha un grande peso ed è un fratello per tanti. Per me ancora di più, perché lo conosco da quando ero piccolo. È importante avere una persona come lui nello spogliatoio. A Napoli mi sono trovato subito bene. Arrivare in un club così importante ha significato tanto per la mia carriera. Non sono uno a cui dà fastidio la pressione, anzi, mi dà la carica. Una pressione positiva si ha sempre nel calcio professionale e per me non è mai stato un problema»