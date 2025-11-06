 Niccolini prima di Bologna Brann: «Italiano sta meglio»
Niccolini prima di Bologna Brann: «Italiano sta meglio, gara importante davanti ai nostri tifosi»

4 minuti ago

Niccolini

Niccolini prima di Bologna Brann: il viceallenatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match di Europa League

A pochi minuti dall’inizio del match di Europa League tra Bologna e Brann, il viceallenatore Daniel Niccolini ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport, analizzando lo stato della squadra e le condizioni del tecnico Vincenzo Italiano, alle prese con un problema fisico che lo ha costretto al forfait nelle scorse giornate.

SULLE CONDIZIONI DI ITALIANO«Italiano sta molto meglio, all’ultimo secondo vedremo se verrà in panchina o meno».

SULLE CHIAVI TATTICHE DEL MATCH«Ci sarà un po’ di contenimento quando attaccano gli altri, mentre nella nostra manovra dovremo essere attenti».

CASTRO – «Dopo la doppietta magari può sfruttare ancora meglio il proprio potenziale».

SULL’IMPORTANZA DEL MATCH E SULL’AVVERSARIO«Oggi è una partita molto importante, giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere. Bisogna stare attenti alla fisicità e all’aggressività».

