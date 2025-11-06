Bologna News
Niccolini prima di Bologna Brann: «Italiano sta meglio, gara importante davanti ai nostri tifosi»
Niccolini prima di Bologna Brann: il viceallenatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match di Europa League
A pochi minuti dall’inizio del match di Europa League tra Bologna e Brann, il viceallenatore Daniel Niccolini ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport, analizzando lo stato della squadra e le condizioni del tecnico Vincenzo Italiano, alle prese con un problema fisico che lo ha costretto al forfait nelle scorse giornate.
SULLE CONDIZIONI DI ITALIANO – «Italiano sta molto meglio, all’ultimo secondo vedremo se verrà in panchina o meno».
SULLE CHIAVI TATTICHE DEL MATCH – «Ci sarà un po’ di contenimento quando attaccano gli altri, mentre nella nostra manovra dovremo essere attenti».
CASTRO – «Dopo la doppietta magari può sfruttare ancora meglio il proprio potenziale».
SULL’IMPORTANZA DEL MATCH E SULL’AVVERSARIO – «Oggi è una partita molto importante, giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere. Bisogna stare attenti alla fisicità e all’aggressività».
Bologna Brann: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match di Europa League
Formazioni ufficiali Bologna Brann, le scelte dei due tecnici per il match della quarta giornata di Europa League
