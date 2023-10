Nico Gonzalez anti-Cagliari, il derby del Lazio alla Roma: le coincidenze della giornata n.7

Tutto sulla settima giornata di Serie A che ha visto protagoniste la Fiorentina di Nico Gonzalez e la Roma. I dettagli

Risultati che si ripetono, protagonisti che tornano: gara per gara, ecco le coincidenze (o gli inediti) della settima giornata di Serie A con le partite giocate in passato.

LECCE-NAPOLI 0-4 – Quarta vittoria di fila degli azzurri a Via del Mare. Ma mai prima d’ora c’era stato un divario così netto tra le due squadre. Osimhen e compagni, insomma, sono andati oltre.

MILAN-LAZIO 2-0 – Per il terzo anno di fila, la sfida finisce sempre con lo stesso risultato. Nonostante il 2-0 sia stati piuttosto frequente nei confronti a San Siro, non era mai capitato prima che la gara venisse determinata interamente nella ripresa.

SALERNITANA-INTER 0-4 – Entrando dalla panchina e segnando tutti e 4 i gol Lautaro ha stabilito un record. Peraltro, all’Arechi l’Inter di Inzaghi aveva fatto persino meglio vincendo 5-0 due anni fa, ma in quel caso il Toro si era limitato a una sola rete.

BOLOGNA-EMPOLI 3-0 – Orsolini si è portato a casa il pallone con una tripletta, prima di domenica la gara non aveva mai avuto un risultato di questo tipo.

UDINESE-GENOA 2-2 – Un terzo dei 9 pareggi tra le due squadre è terminato 2-2. Nei 2 precedenti non si era mai verificato prima che il Grifone sciupasse un doppio vantaggio.

ATALANTA-JUVENTUS 0-0 – Una gara senza gol mancava addirittura dal 1991-92, Claudio Caniggia da una parte, Roberto Baggio dall’altra. Come a dire: anche quando ci sono fuoriclasse davanti, può capitare che si finisca per non segnare…

ROMA-FROSINONE 2-0 – Terzo appuntamento nel tempo, terzo successo giallorosso, ogni volta con un risultato diverso. Nonostante la sconfitta, il Frosinone resta in classifica la squadra del Lazio con più punti ed è certo una soddisfazione.

SASSUOLO-MONZA 0-1 – Anche l’anno scorso Palladino è venuto a sconfiggere Dionisi a casa sua, anche se con un risultato diverso: 1-2.

TORINO-VERONA 0-0 – La nutrita colonia di ex gialloblu in granata, a partire da mister Juric, non ha prodotto nulla da ricordare: 0-0, l’ultimo fu quando in panchina c’era Ventura, anche lui come il croato allenatore di entrambi i club.

FIORENTINA-CAGLIARI 3-0 – Chiusura col botto della settima giornata. Stessa situazione dell’ultimo appuntamento di due anni fa: 2-0 nel primo tempo, 3-0 alla fine. In più, a unificarle, la rete di Nico Gonzalez, grande elemento di continuità per i viola.