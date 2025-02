Nico Paz, Fabregas chiarisce: «Continuerà a crescere. Mercato? Vi svelo quale sarà il suo futuro»

Nico Paz Como, Fabregas ha parlato del talento della squadra lombarda: ecco le sue dichiarazioni su quello che sarà anche il suo futuro

A margine del Torneo Amici dei Bambini, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato anche del futuro di Nico Paz: giocatore autore di una grande stagione

NICO PAZ – «Mi aspetto che continui a crescere, è alla sua prima esperienza da professionista, ha vent’anni è molto giovane. Ha voglia di migliorare, crescere e giocare. È un piacere allenare un giocatore così. Pronto per una big? Non so, è un giocatore che potrà essere molto speciale ma c’è ancora strada da fare e nel calcio non bisogna andare troppo veloce. È molto giovane, sta imparando tantissimo da noi e deve fare la strada giusta perché è ancora alla sua prima stagione in Serie A. Con calma, abbiamo tempo per farlo crescere aiutarlo tanto e non mettergli pressione».