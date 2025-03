Nico Paz, addio Como a fine stagione? Il giovane fuoriclasse vorrebbe giocare per quella big - Calcio News 24

Nico Paz, il talento del Como vuole venire a giocare per quella squadra: l’indizio che potrebbe indirizzare fin da subito il centrocampista

Nico Paz del Como è abbastanza chiaro: vorrebbe giocare per quella big europea alla fine di questa stagione. Ecco la situazione spiegata dal Corriere dello Sport.

NICO PAZ INTER – «A questo punto ha tutta l’aria di essere una vera e propria strategia. Se non altro per lanciare messaggi e mettere in chiaro una cosa: Nico Paz ha in testa l’Inter. Altrimenti non si spiegherebbero queste ripetute “esibizioni” pubbliche del rapporto speciale che lega Javier Zanetti a Pablo Paz, padre del gioiello argentino. Già perché la loro amicizia non è qualcosa di recente: esiste da tempo. Adesso, però, non passa giorno che non si mostrino in giro assieme. Dopo il blitz di sabato scorso del vicepresidente nerazzurro al Sinigaglia per assistere a Como-Venezia, con tanto di chiacchierata in tribuna con l’amico, ecco la cena di lunedì sera nel ristorante dell’ex-capitano interista, allargata alle rispettive consorti, certificata anche da una foto social. Ieri sera, sul tema, Marotta è rimasto circospetto: “Si tratta senza dubbio di un ottimo giocatore, ma è un percorso difficoltoso e, in ogni caso, abbiamo una rosa già competitiva“».