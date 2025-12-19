Nico Paz, stupendo rendimento quello del centrocampista del Como. E sul mercato finirà che…

Nico Paz sta stupendo tutti in casa Como, ora però occorre capire quello che sarà il futuro del centrocampista offensivo

L’impressionante evoluzione di Nico Paz con la maglia del Como, sotto l’attenta guida di Cesc Fàbregas, sta influenzando profondamente le strategie future del Real Madrid. Il centrocampista argentino, naturalizzato spagnolo, ha compiuto un salto di qualità notevole in Serie A, passando dallo status di promessa a quello di solida realtà. I numeri confermano la sua crescita: dopo un’ottima stagione passata, quest’anno ha già registrato cinque gol e cinque assist prima ancora del giro di boa del campionato.

A Madrid, il riacquisto di Paz è considerato ormai una formalità; l’unico dubbio riguarda le tempistiche. La dirigenza si interroga se riportarlo alla base già a gennaio, rinforzando subito la rosa, o attendere l’estate per permettergli di completare una stagione di crescita costante e senza le pressioni soffocanti del Bernabéu. L’ambiente lariano, con la fiducia incondizionata di Fàbregas, si è rivelato fondamentale per la sua maturazione tattica e di leadership.

Questo successo ha acceso un dibattito interno riguardante un altro giovanissimo talento argentino: Franco Mastantuono. Il diciottenne, arrivato con aspettative altissime, sta faticando ad adattarsi ai ritmi e alle esigenze immediate del Real Madrid. Il poco minutaggio e la pressione stanno generando una preoccupante sensazione di stallo nel suo percorso di crescita, allarmando la dirigenza di Valdebebas che teme di bruciare un talento cristallino.

Proprio per questo, il “modello Como” appare come la soluzione ideale. Lo scrive Fichajes.net: se la formula ha funzionato perfettamente con Nico Paz, l’idea che sta prendendo corpo è quella di replicarla con Mastantuono. Il club lombardo, con la filosofia di gioco propositiva di Fàbregas, rappresenta l’habitat perfetto per un centrocampista creativo che necessita di continuità e fiducia per esplodere.

Si profilerebbe così una strategia di mercato curiosa ma coerente: il Real Madrid potrebbe esercitare la recompra per Nico Paz, ormai pronto per la prima squadra, e contestualmente inviare Mastantuono a Como, affidandolo alle stesse cure che hanno trasformato il suo connazionale in una stella, proteggendo così il suo talento in attesa del momento giusto per il grande salto.