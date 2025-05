Nico Paz e il piano del Real Madrid: deciso il suo futuro considerando anche il Mondiale per Club. L'indiscrezione - Calcio News 24

Nico Paz ritorna al Real Madrid! Il piano di Xabi Alonso in vista di quello che sarà il Mondiale per Club

Secondo quanto raccontato oggi da La Gazzetta dello Sport, Nico Paz potrebbe ritornare al Real Madrid e giocare il Mondiale per Club con Xabi Alonso in panchina. Ecco l’indiscrezione.

NICO PAZ REAL MADRID – Spesa relativa, e grande qualità in prospettiva. Il centrocampista argentino nato alle Canarie è un canterano della Fabrica, l’anno scorso giocava col Castilla di Raul in terza serie, è cresciuto a Valdebebas e può tornarci, ma per incorporarsi alla prima squadra. La grande stagione nel Como di Cesc Fabregas, con relativo debutto nell’Argentina di Scaloni, non è passata inosservata e dalla Casa Blanca si sono mossi. Il Madrid dal 1° luglio può esercitare la “recompra” di Nico Paz, fissata in 9 milioni di euro, 3 in più del prezzo di cessione al Como. Però i Blancos vogliono che il ragazzo argentino sia a disposizione di Xabi Alonso già nel Mondiale per Club, che inizia a metà giugno. Per questo si sta trattando per accelerare l’operazione, con l’offerta di qualche euro in più per il Como.