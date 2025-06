Nico Williams è molto più dei gol, molto più degli assist. Come decodificare il genio dello spagnolo

Giudicare Nico Williams basandosi esclusivamente su gol e assist è come leggere solo il titolo di un libro e pretendere di conoscerne la trama. Il suo valore non risiede nel prodotto finale, ma nel processo caotico e inarrestabile che lo precede.

Con la sua velocità esplosiva e un’abilità quasi impareggiabile nell’uno contro uno, Williams è un catalizzatore di gioco. La sua funzione principale non è segnare, ma deformare la struttura difensiva avversaria.

É una parte dell’analisi proposta da Scouted, che prosegue approfondendo il concetto. Quando riceve palla, attira costantemente il raddoppio di marcatura. Questo “effetto gravità” è un contributo invisibile alle statistiche, ma fondamentale per la squadra: crea spazi enormi che i compagni possono attaccare.

Il gol descritto contro l’Inghilterra è l’emblema del suo stile: la sua corsa non è solo un movimento verso la porta, ma un’azione che apre il campo e genera l’occasione stessa. Per ogni suo tiro, ci sono tre o quattro dribbling che hanno mandato in tilt la difesa, costringendo gli avversari a rompere le linee e a perdere le posizioni.

Inoltre, i dati avanzati raccontano una storia diversa. Metriche come gli Expected Assists (xA) dimostrano che la qualità dei suoi passaggi crea occasioni da gol con una frequenza molto più alta di quanto i suoi assist reali suggeriscano, indicando una scarsa finalizzazione da parte dei compagni. È un leader europeo per dribbling riusciti e per progressione palla al piede.

Il club che deciderà di pagare la sua clausola non acquisterà i suoi 10 contributi diretti ai gol della scorsa stagione. Acquisterà un’arma tattica, un generatore costante di superiorità numerica e la paura che infonde nei difensori. Si paga per il pericolo, per la minaccia costante. E in un calcio dove lo spazio è il bene più prezioso, chi lo crea vale oro.