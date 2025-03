Davide Nicola preciso: «Questi due sono acciaccati e li sostituiremo così. Roma? Gara importante»

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Roma. Le parole

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma.

SOSTITUTO ZAPPA – «Non avrebbe giocato comunque, lui ed altri stanno giocando molto ma non è possibile sostituitli tutti assieme. Abbiamo lavorato in ritiro sulle alternative o Zortea che interpreta ruoli diverso. Stiamo lavorando su intuizioni da sperimentare».

INFORTUNATI E ROMA – «Coman e Luvumbo hanno acciacchi, il primo nell’arcodella sosta potrà lavorare con lui mentre il secondo lavora su infortunio conseguente al problema alla caviglia. Gaetano si porta dietro degli acciacchi, a volte lo gestiamo ed altre lavora in modo regolare. Roma costruita per altri obiettivi come stanno dimostrando, in Coppa avevano un avversario tosto. Credo che abbiano fatto la partita che dovevano fare senza lasciarse spazi, io li guardo e da quando c’è Ranieri hanno dimostrato di avere qualità. Andremo in uno stadio importante per confrontarci con un avversario di livello».

CAMBIO AUGELLO-FELICI, ROMA E PRATI – «Assieme dall’inizio? La differenza delle caratteristiche tra i vari giocatori c’è, lo avete notato. Rifarei la sostituzione con Augello perché avevo i miei motivi. Abbiamo dimostrato gioccando con un buon avversario, è stato un ounto di valore anche se noi cerchiamo sempre di vincere. Prati può giocare e giocherà Palomino, per me è importante lavorare su nuove soluzioni ed idee dando ai giocatori la possibilità di incidere».