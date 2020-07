Nicola: «Derby senza pubblico? Purtroppo dobbiamo adattarci» – VIDEO

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato del derby in programma mercoledì sera

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato, dopo la vittoria nel match salvezza contro il Lecce, del derby con la Sampdoria in programma mercoledì sera.

«Il nostro lavoro diventa sensato quando abbiamo qualcuno che ci guarda. La nostra gente è qualcosa di straordinario. Nessuno di noi è contento, ma è chiaro che le condizioni sono queste. Non adattarsi sarebbe non fare il lavoro da professionisti. Non ci piace, la bellezza di questo sport è la passione della gente. Ma non si può fare diversamente».