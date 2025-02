Cagliari, Nicola: «I bilanci io li faccio sempre a fine stagione. E’ un privilegio far parte della storia del Cagliari. Su Zortea...»

L’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato della situazione dei sardi in vista dei prossimi impegni in campionato

Il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN riflettendo sulla situazione dei sardi in vista dei prossimi impegni di campionato. L’allenatore ha parlato del momento della sua squadra oltre che dei nuovi acquisti del mercato di gennaio. A seguire le sue parole.

BILANCI – «I bilanci io li faccio sempre a fine stagione, gli obiettivi iniziali erano quelli di creare identità, cercare di giocare ed essere propositivi su ogni campo. La squadra si sta esprimendo bene ma come dico sempre si può sempre cercare di fare meglio di quello che stiamo già facendo!».

DIFFICOLTA’ – «I momenti di difficoltà sono stati in linea con il nostro campionato e con quelli che sono i nostri obiettivi. Chi lotta per la salvezza statisticamente ha un certo numero di sconfitte, vittorie e pareggi: non c’è un momento del genere ma solo alcuni nei quali fai meno punti. A volte sfidi squadre che hanno obiettivi diversi dai tuoi, non sempre sfidi le rivali per la salvezza. A volte questo accade contro squadre che hanno qualità diverse dalle nostre al di là dei vari obiettivi di ciascuna. A volte fai più punti ed in altro meno, il Cagliari si è sempre espresso in modo quantomeno decoroso».

ATALANTA-CAGLIARI – «Sono soddifatto perché noi ci poniamo degli obiettivi settimanali per cui i microobiettivi dentro ai macroobiettivi sono fondamentali. Siamo stati bravi a Bergamo, abbiamo letto bene la partita, cosa non facile contro queste squadre che sanno fare di tutto. Il prossimo obiettivo è quello di porci nell’idea per cui la miglior partita da fare è la prossima».

ZORTEA – «E’ arrivato molto motivato e con la consapevolezza che si puntasse su di lui, ha sempre risposto presente. Devo dire che è affamato nel volersi migliorare anche singolarmente, i numeri quest’anno gli danno stagione e credo che possa migliorare ancora. Nelle varie partite dovrà saper essere pratico e giocare in maniera veloce»