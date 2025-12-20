Nicola dopo Lazio Cremonese: «Si fa questo lavoro anche per godere di emozioni. Senza la qualità della lettura di Ceccherini, si rischiava di perderla»

Nicola dopo Lazio Cremonese: le parole del tecnico dei grigiorossi al termine del match pareggiato 0-0 all’Olimpico nella sedicesima giornata

Al termine della sfida tra Lazio e Cremonese, il tecnico grigiorosso Davide Nicola, allenatore apprezzato per la capacità di dare solidità e personalità alle sue squadre, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prova dei suoi uomini.

IL SIGNIFICATO DELLA PARTITA –«Si fa questo lavoro anche per godere di emozioni che ti danno piacere. Venire a fare questa partita, recuperare il punto perso alla scorsa gara non era facile. I ragazzi l’hanno interpretata con coraggio rispettando l’avversario ma senza timore di costruire».

LA COSTRUZIONE E GLI EPISODI – «Mi è piaciuta la costruzione fatta, si poteva essere più qualitativi, ci arriveremo. Sappiamo qual è la nostra strada. Peccato perché senza la qualità della lettura di Ceccherini, si rischiava di perderla una gara così. Basta un episodio per fare la figura dei fessi»

CRESCITA E IDENTITÀ – «Ogni anno che lavori, che ti documenti, tutti vogliamo pensare che si tenda al miglioramento. Si tratta di un anno di esperienza in più e credo di aver trovato un ambiente e caratteristiche di giocatori che mi permettano di proporre cose diverse»

IL PROGETTO TECNICO – «Mi piace come si dedicano al lavoro e la loro ricettività nel provare cose nuove. A me interessa arrivare alla fine con loro e dimostrare di conquistare qualcosa con un’identità chiara»