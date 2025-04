Nicola Riva, ricorda il padre Gigi: «53 anni dopo di te papà, ci hanno pensato Pavoletti e Deiola non 2 a caso» – FOTO

Nicola Riva, attraverso un messaggio sui social ricorda il padre Gigi: «53 anni dopo di te, ci hanno pensato Pavoletti e Deiola» – FOTO

La vittoria del Cagliari sul difficile campo dell’Hellas Verona non ha solo migliorato la posizione in classifica, ma ha anche acceso l’entusiasmo dei tifosi. Tra questi, Nicola Riva, figlio del mitico Rombo di Tuono, ha condiviso la sua gioia attraverso un messaggio emozionante sui social. Le sue parole trasmettono orgoglio e passione per i colori rossoblù, celebrando un successo che unisce squadra e tifosi in un momento cruciale della stagione.

IL MESSAGGIO – «Non è ancora finita sia chiaro mai ieri è stata un grande giornata per il Cagliari, per Sa Die, per i tifosi a Verona e quelli a casa. 53 anni dopo di te papà, ci hanno pensato Pavo e Deio non 2 a caso…

Squadra solida concentrata vogliosa di arrivare a un grande risultato, partita preparata alla perfezione da Mister e staff non abbiamo subito nulla in un campo per noi ostico, abbiamo fatto 2 gol e altre palle gol nitide… Grande prestazione di gruppo! Una delle migliori prestazioni della stagione in un momento delicato… Per me tanto di cui essere felici e positivi ma ripeto per me e per tanti altri non per tutti ma ci sta, speriamo di migliorare sempre e rendere tutti sempre più soddisfatti! Forza Cagliari sempre».