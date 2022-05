Nicolato: «Che i giovani siano pochi è un dato di fatto, sulle ragioni...»

Le parole di Nicolato in vista dei prossimi appuntamenti dell’under 21: «C’è qualche problemino, ma le difficoltà mi divertono»

Paolo Nicolato è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’impegni dell’Under 21 contro Lussemburgo, Svezia e Irlanda. Di seguito le sue dichiarazioni.

CONDIZIONI – «Ci sono giocatori con dei problemini, speriamo che la situazione si normalizzi. Non abbiamo mille giocatori, ma la nostra volontà è fare il meglio ed il massimo, e lavoriamo per questo. Io vengo dalle difficoltà, più ce ne sono e più mi diverto. In Svezia, dove giocano ancora il campionato, sarà uno scontro diretto, e nell’unica partita che abbiamo perso eravamo proprio in queste condizioni. Lo dico per tenere la squadra sveglia, se non si sta bene fisicamente avremo grandi problemi».

RICHIESTA ALLA SQUADRA – «Non mi aspetto altro che ciò che sanno fare, chi è qui è perché lo merita, non cerco risposte: deve essere un gruppo di ragazzi che ha voglia di alzare l’asticella e mettersi alla prova».

GIOVANI IN SERIE A – «Che i giovani siano pochi è un dato di fatto, sulle ragioni per cui non giocano si potrebbe aprire invece una grande discussione».