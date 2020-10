Italia Under 21, Nicolato: «Under 20 al nostro posto? Sarà una grande opportunità per loro»

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai 2 di come stanno gli Azzurrini. Le sue parole

AZZURRINI – «Stiamo bene, sono stati giorni molto complicati. Sono stati giorni simili che abbiamo vissuto nel mese scorso, è stato un’esperienza molto impegnativa ma al contempo molto aggregante».

UNDER 20 AL POSTO DELL’UNDER 21 – «Come abbiamo vissuto questa decisione? Era stata un po’ preparata, avevamo convocato una serie di giocatori che potevano giocare questa partita. Era giusto avere un piano B visto come si stavano mettendo le cose. Sarà una grande opportunità per loro e per noi per vedere altri calciatori. Sono difficoltà che dovremo abituarci ad affrontare».

TAMPONI – «Abbiamo fatto sette tamponi in dieci giorni. Pochissimi allenamenti ma questa è la realtà che dobbiamo affrontare, non ci dobbiamo lamentare. Le priorità sono giustamente altre, noi abbiamo fatto le cose nel miglior modo possibile. Ci tengo a ringraziare il mio staff, i giocatori e la Federazione per come ci sta supportando».

UNDER 20 – «Come giocherà? La nostra priorità è vedere i giocatori e fare risultato, mi rendo conto che non sarà facile ma ci proveremo fino all’ultimo. Sono sicuro che i ragazzi avranno voglia di mettersi in mostra, al contempo useremo questo match per vedere se ci sono giocatori che potranno esserci utili. È evidente che li dobbiamo ringraziare perchè li abbiamo convocati all’ultimo minuto».

LEZIONE – «Che lezione si può trarre? È un discorso lungo. Sicuramente lo sport è la mia vita, è la nostra vita. Questi momenti qualche riflessione la impongono e fanno capire che a volte ci sono cose che possono essere più importanti».