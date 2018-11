Nihad Djedovic: ecco chi è il nuovo sosia di Ibrahimovic

Nihad Djedovic è identico al fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic, i due hanno persino le stesse origini. Ma praticano due sport totalmente diversi

Si chiama Nihad Djedovic, nazionale bosniaca e guardia del Bayern Monaco nella massima serie di Basket in Germania. È il sosia di Zlatan Ibrahimovic in tutto e per tutto, tranne che nello sport.

I due si somigliano molto, almeno dal punto di vista fisico ed estetico: altezza, capigliatura, baffi e barba, lineamenti del volto, persino le stesse origini. Il cestista ha rivelato alcuni divertenti aneddoti sui frequenti scambi d’identità che negli ultimi tempi lo hanno reso protagonista in un video pubblicato sul profilo ufficiale dell’Eurolega di basket: «È vero, c’è una certa somiglianza. La gente vede in me qualcosa che ricorda Zlatan. Da quando mi sono fatto crescere i capelli, poi, tante persone mi scrivono e mi taggano sui social scambiandomi per lui. La scorsa estate sono stato a Parigi e ogni secondo c’era qualcuno che mi fermava per chiedermi una foto: è stato incredibile» ha dichiarato.

Divertente anche il fotomontaggio proposto dai social media manager dell’Eurolega, con la rivisitazione del titolo dell’autobiografia di Ibra, “I am Zlatan”, modificata in “I am not Zlatan”.