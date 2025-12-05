Ultime Notizie
Noa Lang carico: «A Roma abbiamo mostrato questo! Juve? Ecco come la stiamo preparando. Atmosfera? Senti subito che non è una partita come le altre»
Noa Lang carico. L’esterno olandese ha parlato a Radio CRC in vista dello scontro diretto sentitissimo dai partenopei contro la Juventus
Il Napoli si prepara ad affrontare una delle sfide più attese della stagione contro la Juventus, e Noa Lang, recentemente rilanciato da Antonio Conte come titolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC sulla partita contro la Roma e sul prossimo incontro contro i bianconeri.
LA VITTORIA A ROMA – «Se credi in te stesso e nei tuoi compagni di squadra puoi fare la differenza: eravamo molto fiduciosi prima della partita. Giocare a Roma è molto difficile per l’atmosfera, ma abbiamo mostrato personalità e questo è ciò di cui hai bisogno in partite come questa. Abbiamo una squadra di qualità: se mostri personalità, non possono fermarti. A Roma abbiamo fatto vedere che non siamo andati lì solo per giocare, ma per dominare e prendere i tre punti e lo abbiamo dimostrato dal primo minuto. Siamo un gruppo speciale, con giocatori di esperienza e non. Attualmente abbiamo molti infortunati, ma penso si veda comunque che la squadra è brava ed in equilibrio. Abbiamo una squadra forte e credo che sia la chiave principale per il Napoli di ora».
PREPARAZIONE PER LA JUVENTUS – «Senti già nell’aria che qui non è un match come gli altri. Lo sapevo già prima di venire che è una partita importante. Come la stiamo preparando tatticamente? Credo sia meglio tenere in squadra certe dinamiche (ride, ndr). Sappiamo cosa fare, abbiamo qualità, ma dobbiamo mostrare personalità e prenderci responsabilità. Tatticamente non posso dire troppo, ma i piani ci sono».
L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO – «Sto imparando l’italiano, ma è molto difficile per me. Lo capisco, ma non lo parlo ancora bene. Piano piano, migliorerò».
