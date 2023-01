Non convalidato l’arresto, liberi i due ultras romanisti

La decisione del giudice sui due ultras romanisti coinvolti nello scontro di domenica con i tifosi napoletani

Il giudice ha deciso di non convalidare l’arresto per i due ultras romanisti coinvolti negli scontri di domenica sull’A1. Non è infatti stata riconosciuta l’applicazione della flagranza differita, in particolare sotto l’aspetto della necessità e urgenza.

Emiliano Bigi e Filippo Lombardi tornano così in libertà due giorni dopo l’arresto avvenuto durante la trasferta per Inter-Roma in cui hanno incrociato i tifosi del Napoli.