Non solo la Juventus, il dirigente sbotta: “Arbitro vergognoso, vogliono favorire l’Inter”

Inter-Juventus non è mai una partita come le altre, tuttavia stavolta quello che è accaduto ha portato davvero a non poche discussioni.

Inter-Juventus non è mai una partita come le altre. Stavolta, però, le discussioni e le polemiche non sono state affatto poche. Il motivo è legato all’errore da parte dell’arbitro La Penna nei confronti di Pierre Kalulu, espulso anche se effettivamente il secondo giallo comminatogli non c’era.

Una decisione, questa, che ha inevitabilmente condizionato il resto della partita giocata fra le due storiche rivali e spinto l’Inter verso un successo importantissimo per la classifica di Serie A, considerando che è arrivata l’ennesima vittoria per la squadra allenata da Cristian Chivu.

Se le polemiche per il derby d’Italia giocato a San Siro non si sono ancora placate, pare che all’orizzonte se ne siano presentate di nuove molto recentemente: scopriamo di più a riguardo.

Inter-Juventus, ancora polemiche: i dettagli

Paolo Musso, direttore sportivo dell’Ospitaletto, dopo il pareggio contro l’Inter Under 23 in Serie C ha utilizzato toni davvero accesi nei confronti dell’arbitraggio utilizzato durante il confronto ufficialie, ma anche di alcuni comportamenti tenuti da parte della squadra rivale. Secondo lui, una sconfitta sarebbe stata completamente immeritata, e di conseguenza è andato totalmente contro a quello che ha detto l’allenatore dell’Inter Under 23: “Siamo qui a commentare un arbitraggio a dir poco scandaloso, volto per tutta la partita ad avvantaggiare l’Inter con situazioni palesi e chiare. Questa cosa non va bene. Ci manca un rigore evidente, che non ha nessun tipo di altra valutazione, l’hanno visto tutti anche dalla tribuna”.

Cosa ha dichiarato Paolo Musso (www.calcionews24.com – Nicolò Schira)

Secondo Musso, si sono verificati pure altri episodi molto gravi, come una palla buttata dentro da parte dell’Inter: “Credo che sia assurdo che l’arbitro sia andato a rivedere il nostro 2-2 senza che neanche l’Inter avesse usato la card, non so che cosa volesse andare a rivedere. Al termine ci hanno provato ancora, non fischiandoci una punizione incredibile su Torri strattonato a terra, e fischiato un fallo per loro dalla quale è nata l’occasione finale del possibile 2-3″.

Queste dichiarazioni sono arrivate dopo la polemica relativa a Inter-Juventus, sembra dunque che sia stato un inizio di settimana davvero lungo e intenso per i nerazzurri, che devono far fronte a varie polemiche relative all’arbitraggio impossibili da non considerare, in virtù del fatto che l’intero sistema italiano degli arbitri non è mai stato vulnerabile come invece pare essere proprio in questo preciso momento storico.