Non solo l’Inter, Zhang ha messo in vendita anche lo Jiangsu

La famiglia Zhang stare pensando di cedere anche lo Jiangsu, oltre che l’Inter

Momenti di grandi difficoltà economiche per Zhang e il gruppo Suning. Tanto che, oltre all’Inter, la famiglia cinese starebbe pensando di cedere anche lo Jiangsu. Secondo quanto riportato dai cinesi di Titan, infatti, la cessione del club fresco vincitore del campionato è un’ipotesi più che accreditata.

Zhang, come come per l’Inter, starebbe prendendo in considerazione non solo la cessione totale, ma anche la compartecipazione di partner e ricchi sponsor così da dare una grossa mano finanziare al club.