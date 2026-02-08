Non solo Lobotka, Spalletti fa i nomi: Napoli saccheggiato

Luciano Spalletti potrebbe presto rinnovare il suo contratto da allenatore della Juventus. Ci sarebbe il nome di Lobotka (e di altri giocatori del Napoli) fra le richieste di mercato del tecnico per la prossima estate.

Luciano Spalletti da qualche mese si è insediato sulla panchina della Juventus al posto dell’esonerato Igor Tudor. Dopo qualche partita non proprio brillante, il tecnico di Certaldo è riuscito a imprimere la sua identità di gioco nella squadra bianconera. Da inizio di dicembre, infatti, le prestazioni della Juventus sono salite di livello. E ciò, anche al netto di alcuni passi falsi in campionato – pari contro il Lecce in casa e sconfitta a Cagliari – e dell’eliminazione dalla Coppa Italia per opera dell’Atalanta.

La Juventus attualmente è al quarto posto in campionato e, quindi, sarebbe – finissero così le cose – qualificata per la prossima Champions League. Per Spalletti, in caso di qualificazione alla massima competizione europea, scatterebbe il rinnovo automatico del contratto. La Vecchia Signora, però, potrebbe anticipare i tempi e scegliere di allungare il contratto da allenatore a Spalletti già nelle prossime settimane. Per lui sarebbe, infatti, pronto un contratto fino al 30 giugno del 2028.

Luciano Spalletti, inoltre, avrebbe già fatto delle espresse richieste alla società per quanto concerne il prossimo mercato. Da sempre il tecnico apprezza il lavoro di Stanislav Lobotka a centrocampo. Tutti i dettagli sulle possibili mosse della Juve in estate, attraverso una indiscrezione delle ultime ore.

Spalletti vuole “saccheggiare” il Napoli in estate: le scelte della Juve

Durante un intervento a Radio Marte, Sandro Sabatini ha parlato del possibile interessamento della Juventus di Luciano Spalletti per il centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka per il prossimo anno. Ecco che cosa ha detto il giornalista a riguardo.

Stanislav Lobotka nel mirino di Luciano Spalletti e della Juventus: le ultime – www.calcionews24.com (Instagram Lobotka)

Le parole di Sandro Sabatini sul possibile interessamento dei bianconeri per Lobotka e non solo: “Lobotka alla Juventus l’anno prossimo? Non posso aggiungere nulla a queste parole. Si sa che Spalletti abbia due o tre calciatori del suo ex Napoli nei suoi pensieri e che porterebbe serenamente alla Juventus. Penso ci sia Lobotka tra questi tre, lo slovacco migliorò molto con Spalletti che vuole anche Osimhen e Anguissa“.

Il giornalista ha aggiunto: “Spalletti ha trovato un mini surrogato di Anguissa in Thuram, mentre uno come Lobotka non ce l’ha. Ah, è stato Cassano a parlare di Lobotka? Con Cassano sono spesso d’accordo, con lui non sono d’accordo solo quando mi insulta. Però resterei sorpreso che Spalletti si sia confidato con Cassano“.