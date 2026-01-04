Noslin pre Lazio Napoli: «Dobbiamo dare tutto per una gara come questa. Sul lavoro di Sarri...» - Calcio News 24

Noslin si è voluto appuntare questa cosa nel pregara di Lazio Napoli. La situazione attuale

Tijjani Noslin si prepara a vivere una giornata speciale, guidando l’attacco della Lazio nella sfida contro il Napoli. L’attaccante olandese partirà titolare, una scelta quasi obbligata per Maurizio Sarri considerando la cessione di Valentin Castellanos e l’assenza di Boulaye Dia, impegnato in Coppa d’Africa. In questo scenario, Noslin diventa il principale riferimento offensivo dei biancocelesti, chiamato a sfruttare una grande opportunità.

Nelle ultime settimane Noslin ha dimostrato di meritare sempre più spazio, convincendo lo staff tecnico grazie a prestazioni in crescita e a un atteggiamento positivo in allenamento. La fiducia ricevuta dall’allenatore rappresenta un passaggio chiave nel suo percorso alla Lazio, dove sta cercando continuità e un ruolo da protagonista. Contro il Napoli avrà il compito di attaccare la profondità, tenere impegnata la difesa avversaria e dare concretezza alle occasioni create dalla squadra.

Ai microfoni di Dazn, nel pre-partita, Noslin ha raccontato le sue sensazioni, mostrando entusiasmo e concentrazione. L’olandese è consapevole delle responsabilità che lo attendono, ma allo stesso tempo appare motivato a dare il massimo per aiutare la Lazio a conquistare un risultato importante davanti al proprio pubblico.

Nel corso dell’intervista è tornato anche il ricordo della tripletta realizzata contro il Napoli nella passata stagione, una prestazione che ha segnato uno dei momenti più alti della carriera di Noslin. Un precedente che alimenta speranze e ambizioni, ma che l’attaccante vuole trasformare in energia positiva per il presente. Oggi Noslin ha l’occasione di confermarsi e dimostrare di poter essere una risorsa fondamentale per la Lazio.