Novellino: «Conte è il fuoriclasse del Napoli, avrei fatto la stessa mossa. Su Lukaku non accetto critiche»

Le parole di Walter Novellino, ex allenatore, sulla stagione del Napoli di Antonio Conte in vista del Venezia. Tutti i dettagli in merito

Walter Novellino ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di Venezia-Napoli.

VENEZIA-NAPOLI – «Ho lasciato affetto in entrambe le città, dove ho amici che continuavano a volermi bene. Ma è una partita squilibrata, non c’è bisogno che lo dica il sottoscritto, anche se il Venezia ha carattere».

IL NAPOLI HA TALENTO? – «E’ Conte in panchina, il suo fuoriclasse, l’uomo che ti cambia le squadre, te le sistema. La ‘trovata’ di Lobotka e Gilmour assieme poteva venire a uno come lui e a me, con modestia, ha ricordato anche qualcosa di mio. Due centrali che si alternano, che creano calcio, che pensano. E lo scozzese, in queste due gare, mi ha conquistato».

LUKAKU – «C’è Lukaku che non può essere mai contestato, mai. Ha intelligenza, altruismo, si mette a disposizione di Raspadori e dei compagni, ora che sta bene va pure in profondità, fa gli assist. Come se la giocherà Conte? Da qui alla fine sarà 3-5-2. Mi spiace per Anguissa, calciatore straordinario, ma come fai a rinunciare adesso a Gilmour?».