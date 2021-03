Novellino: «La Juve riconfermerà Pirlo. Singo è una possibilità»

Walter Novellino dice la sua sulla riconferma di Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri: le parole del tecnico anche su Singo

Walter Novellino, ai microfoni di Juventusnews24, ha parlato di Andrea Pirlo e di Singo in ottica Juve.

Non servirà nessun cambiamento, quindi, nella prossima stagione secondo il suo punto di vista?

«Non ha senso cambiare, e non fa parte neanche della filosofia di Agnelli. È troppo intelligente Andrea per cambiare, così come sono in linea anche Paratici, Nedved e Cherubini».

A legare le due squadre, in chiave futura, potrebbe esserci il nome di Wilfried Singo, infortunato nel derby. Sono già circolate voci su un presunto interesse della Juventus per il 2000: è un prospetto che vedrebbe bene in bianconero?

«Lui è molto bravo, è il futuro del Toro. Spinge, ha gamba, corsa. Queste tre caratteristiche le ha naturali, poi ha voglia di arrivare: questi sono i giocatori da prendere. Credo che la Juve possa pensare a lui, da sempre è abituata ad acquistare i giovani bravi. E Singo è uno di questi».

