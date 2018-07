Nella frenetica corsa all’intrattenimento televisivo in streaming, Sky ha deciso di rifare il look ad uno dei suoi prodotti più interessanti: Now Tv

Now Tv è la risposta del gruppo di Murdoch ad Infinity e Netflix e si propone in una nuova veste, a livello di contenuti e di grafica. Senza nessun tipo di abbonamento né parabola, ma con una semplice attivazione online e facoltà di disdetta in qualsiasi momento, su Now Tv sono disponibili quattro differenti tipologie di “Ticket” tematici, con servizi on demand e canali in diretta.

Nessun abbonamento dunque ma costi mensili diversi a seconda dell’offerta scelta: si va da € 9,99 per 1 Ticket, € 14,99 per 2 ticket fino a € 19,99 per tutti e tre. Differente discorso vale per quello “Sport”, con un pagamento differenziato giornaliero, settimanale e mensile rispettivamente al costo di € 6,99, € 10,99 e € 29,99. I Ticket “Cinema”, “Serie TV” e “Intrattenimento” prevedono inoltre l’Opzione +, ovvero la visione contemporanea su due dispositivi e formato in alta definizione a soli € 2,99 in più al mese.

La parola d’ordine delle novità introdotte da Sky è portabilità: abbandonato il vecchio formato box, il nuovo Smart Stick garantisce infatti all’utente la possibilità di avere sempre con sé i contenuti scelti e di utilizzarli su qualsiasi televisore; il piccolo e funzionale dispositivo (disponibili al costo contenuto di € 29,99 comprensivo di un’offerta di contenuti per un periodo di tre mesi) viene gestito come una normale chiavetta USB e offre una molteplicità di soluzioni, dal telecomando in dotazione alla app Remote control dal proprio smartphone, fino ad arrivare all’attivazione vocale attraverso cui scegliere il programma da seguire. Lo Smart Stick può essere collegato a tutti i tipi di apparecchi compatibili, sia in Italia che nel resto dell’Unione Europea.

La grafica risulta totalmente rinnovata rispetto alla prima incarnazione di Now TV, grazie ad un una interfaccia intuitiva ed immediata, in grado di soddisfare tutti i tipi di utenti. Nuova forma ma anche nuove, importanti funzionalità: per i ritardatari cronici è disponibile il servizio Restart, grazie al quale far ripartire la visione di un contenuto già iniziato; mentre per chi non riesce a fare a meno di aspettare, ecco disponibile l’opzione Binge Watching, che consente la visione immediata del contenuto seguente. Altra funzionalità – in corso di definizione ma che farà sicuramente felici i possessori di Now Tv – è quella del download dei contenuti, a disposizione una volta scaricati per una fruizione successiva, anche senza connessione internet. Infine, una funzione dedicata a tutti gli amanti dello sport è quella del Reminder, un prezioso alleato per non perdere nessun istante del proprio evento preferito.

La grande forza delle soluzioni offerte da Now TV risiede nella vasta gamma di device da cui poter accedere, come personal computer, smartphone, consolle, Smart TV compatibile, Google Chromecast e tablet. In caso, invece, di televisore non predisposto per le funzioni Smart, ecco che viene in soccorso ancora la Smart Stick in grado di collegarsi ad internet tramite wi-fi. Ecco le quattro differenti tipologie di ticket tematici: