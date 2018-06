Numero Nainggolan, che maglia sceglierà il belga all’Inter? I tifosi se lo chiedono, perché l’amato 4 è impossibile da prendere

Che numero di maglia prenderà Radja Nainggolan all’Inter? Il giocatore si è già presentato con la divisa nerazzurra, ma non ha ancora un numero sul dorso. Alla Roma ha giocato con il 44 il primo anno (metà stagione, a dire il vero) ma è già di Ivan Perisic e non ha intenzione di lasciarlo. Ha utilizzato anche il numero 4 nelle stagioni seguenti, ma all’Inter è impensabile indossare quella divisa: il 4 è il numero di Javier Zanetti, dopo l’argentino non lo ha più preso nessuno perché la maglia è stata ritirata. Sorgono i primi dubbi sul numero di Nainggolan, dunque.

Il 4 è il numero che ha contraddistinto la carriera di Nainggolan in Serie A. Lo ha avuto nella sua esperienza a Cagliari e anche a Roma, fatta eccezione per la prima metà di campionato in giallorosso, in cui ha optato per un doppio 4. Potrebbe fare la stessa cosa all’Inter se andasse via Perisic, oppure decidere per un’altra maglia. Non prenderà il 6, che andrà a de Vrij, ma potrebbe sfruttare la partenza di Rafinha per scegliere l’8, che altri non è che il doppio di 4. Vedremo che strada prenderà il belga.