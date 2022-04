Nunez rivela: «Futuro in Inghilterra? Posso confermarvi una cosa»

Darwin Nunez, attaccante del Benfica seguito dai club di mezza Europa, ha parlato così del suo possibile futuro in Premier

Darwin Nunez parla del suo futuro, ma senza sbilanciarsi troppo. Le dichiarazioni dell’attaccante uruguaiano sul possibile trasferimento in Premier.

LE PAROLE – «Ho segnato tanto fin qui ma il merito è dei miei compagni che mi sostengono giorno dopo giorno, io faccio solo il mio lavoro. Cavani? Ha uno stile di gioco suo, io ne ho un altro. C’è da sempre questo paragone, per me è un idolo ma non penso di volergli assomigliare. Futuro in Inghilterra? Non saprei dirvelo con certezza, penso al Benfica e finché non finirà la stagione non dirò altro».