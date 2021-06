Portogallo, Nuno Gomes: «Ci aspettiamo tutti tanto. Un consiglio a Cristiano Ronaldo»

RONALDO – «In questi ultimi giorni abbiamo visto la sua determinazione. Dopo il 2016 – dove abbiamo vinto – è cambiata anche la mentalità della squadra. Prima non eravamo tra i favoriti, ora è giusto considerarci tra questi. Oltre a Ronaldo, abbiamo tanti campioni in tutti i settori del campo. Poter avere stelle in squadra è un valore in più. Ma anche nell’Italia ci sono tante stelle come Immobile e Insigne. Nel Portogallo Cristiano Ronaldo sarà sempre la stella, ma ci sono anche tanti campioni come Bruno Fernandes o Joao Felix. Il Portogallo ha imparato a giocare come squadra, e non solo con le individualità. Che consiglio gli darei per il futuro? Non sono nessuno per dare consigli, è in un momento della carriera in cui solo lui può decidere. L’unica cosa che posso dirgli è di stare dov’è felice»