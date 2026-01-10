Nuno Tavares via dalla Lazio? L’annuncio fa tremare i tifosi biancocelesti: «Stiamo lavorando per acquistarlo!». Ultimissime

Nuno Tavares lascia la Lazio? L’annuncio sul suo futuro: «Stiamo lavorando per acquistarlo!». Cosa sta succedendo

Il futuro di Nuno Tavares sembra sempre più lontano dalla Capitale. Quello che inizialmente era sembrato un matrimonio perfetto tra la Lazio e l’esterno portoghese si è trasformato, negli ultimi dodici mesi, in un rapporto complicato, segnato da problemi fisici e discontinuità. Ora, una via d’uscita concreta sembra aprirsi sulle sponde del Bosforo: il Besiktas ha confermato ufficialmente l’interesse per il giocatore.

L’involuzione del “treno” portoghese

Arrivato dall’Arsenal con le stimmate del potenziale campione, Tavares aveva impattato sul mondo Lazio in modo clamoroso. I primi sei mesi della scorsa stagione lo avevano consacrato come uno dei migliori assist-man del campionato, un vero “treno” sulla fascia sinistra. Tuttavia, l’ultimo anno ha raccontato una storia diversa. Una brusca involuzione tecnica, complice una serie di fastidiosi problemi di natura muscolare, ha minato le certezze del giocatore e dello staff tecnico, facendolo scivolare indietro nelle gerarchie e rendendolo di fatto un nome “sacrificabile” in questa finestra di mercato.

Adalı conferma la trattativa

A togliere il velo sulle manovre in corso è stato direttamente Serdal Adalı. Il presidente del Besiktas ha parlato senza filtri ai media turchi. Cercando di placare gli attacchi di stampa e tifosi per una gestione ritenuta poco incisiva, il numero uno del club bianconero ha ammesso i contatti con la dirigenza capitolina:

«Stiamo lavorando per prelevare dalla Lazio Nuno Tavares. I nostri tifosi non si fidano di noi, ma siamo al lavoro per trovare i giocatori giusti».

Strategia e polemiche

Adalı ha poi voluto sottolineare la linea strategica del club, difendendosi dalle accuse di immobilismo: «Non ci metteremo a pagare troppo dei calciatori solo perché 3-5 persone ci criticano in televisione e sui social». Il messaggio è chiaro: il Besiktas vuole Tavares per rilanciarsi, ma alle giuste condizioni economiche. La palla ora passa alla Lazio: cedere l’ex Arsenal potrebbe alleggerire il monte ingaggi e permettere di virare su un profilo fisicamente più integro per il prosieguo della stagione.