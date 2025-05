Nuovo allenatore Fiorentina, Baroni in pole? La situazione dopo le dimissioni di Palladino questo pomeriggio - Calcio News 24

Nuovo allenatore Fiorentina, la situazione intorno sia a Raffaele Palladino che ovviamente a Marco Baroni. Il punto

Il recente terremoto scoppiato in casa Fiorentina, con le inaspettate dimissioni di Raffaele Palladino, ha stravolto i piani della dirigenza e aperto un nuovo, delicato capitolo nella programmazione della prossima stagione. L’addio del tecnico campano, che sembrava destinato a guidare il nuovo corso viola dopo l’era Italiano, ha colto tutti di sorpresa e costretto la società a rimettere mano al progetto tecnico, accelerando la ricerca di un nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato da Labaroviola.it, il primo nome sulla listaper il nuovo allenatore della Fiorentina sarebbe quello di Marco Baroni. L’attuale tecnico della Lazio, nonostante sia ancora legato formalmente al club biancoceleste, sarebbe ormai vicino all’addio. La separazione tra le parti, secondo fonti vicine alla società romana, dovrebbe avvenire nel giro di poche ore, aprendo così la strada a nuovi scenari per l’allenatore fiorentino.

Baroni è considerato uno dei profili più affidabili e pragmatici del panorama italiano. Dopo le esperienze positive a Lecce e Verona, e la stagione non semplice alla guida della Lazio, il tecnico ha acquisito un bagaglio di esperienza importante, dimostrando capacità nella gestione del gruppo e nell’adattarsi a contesti differenti. Caratteristiche che sembrano incontrare i criteri ricercati dalla Fiorentina in questo momento di transizione.

Tuttavia, la concorrenza per Baroni è tutt’altro che assente. Il Torino, infatti, si è già mosso per cercare il successore di Paolo Vanoli, da poco separatosi dal club granata. Anche il club piemontese avrebbe individuato in Baroni un profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico. Questo complica i piani della Fiorentina, che dovrà agire con rapidità per evitare di farsi sfuggire un candidato che potrebbe garantire stabilità e continuità, dopo l’improvviso stop al progetto Palladino.

Nel frattempo, all’interno della società viola si respira un clima di incertezza, ma anche di determinazione. La priorità è quella di chiudere al più presto con un nuovo allenatore, per poi concentrarsi sulle strategie di mercato e sulla costruzione della squadra per la prossima stagione. Il tempo stringe, e ogni giorno che passa rende più urgente una decisione chiara e definitiva.

In attesa di sviluppi, il nome di Marco Baroni resta quello più caldo per la panchina della Fiorentina. La scelta del tecnico sarà fondamentale per rilanciare le ambizioni della squadra e ridare stabilità a un ambiente scosso da una partenza tanto improvvisa quanto destabilizzante.