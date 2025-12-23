Nuovo allenatore Juve, futuro di Spalletti in bilico? La situazione non lascia alcun dubbio in casa bianconera - Calcio News 24

Nuovo allenatore Juve: il futuro di Spalletti dipende dalle prossime cinque gare

Il rapporto tra Luciano Spalletti e la Juventus è arrivato a un punto cruciale, con il futuro del tecnico che potrebbe influenzare direttamente la scelta del nuovo allenatore Juve a partire dalla prossima stagione. Dopo aver riportato la squadra in piena zona Champions, il vero nodo riguarda la gestione del contratto in scadenza e la possibilità di rinnovo anticipato. Secondo la Gazzetta dello Sport, Spalletti aveva accettato la sfida bianconera senza trattare sull’ingaggio, fidandosi esclusivamente dei risultati sul campo. La firma era infatti vincolata a un patto d’onore che consentiva a entrambe le parti di separarsi a fine stagione senza complicazioni economiche o legali.

L’ex ct della Nazionale ha così scelto di dipendere dai verdetti del campo, senza garanzie scritte, consapevole delle difficoltà finanziarie della Continassa, ancora gravata dagli ingaggi di Thiago Motta e Tudor. Ma ora lo scenario potrebbe cambiare rapidamente: il calendario propone un ciclo di cinque gare decisive contro Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Un rendimento positivo in queste partite rilancerebbe la Juventus nella corsa allo scudetto, rafforzando la posizione di Spalletti e rendendo molto più concreto l’eventuale rinnovo.

In caso di risultati incoraggianti, l’Amministratore Delegato Damien Comolli potrebbe anticipare le trattative per blindare il tecnico, evitando che club italiani o esteri tentino di strappare il condottiero bianconero approfittando della scadenza a giugno. La società, infatti, considera Spalletti fondamentale per la stabilità del gruppo e la rivitalizzazione dell’ambiente dopo una fase complicata della stagione.

Il concetto chiave, secondo gli osservatori, è chiaro: se Spalletti dovesse confermare la sua efficacia in queste cinque gare cruciali, il discorso sul nuovo allenatore Juve potrebbe non riguardare un cambio, ma piuttosto il rinnovo anticipato del tecnico attuale. Al contrario, in caso di passi falsi, la società potrebbe cominciare a valutare alternative concrete, aprendo la corsa a un nuovo progetto tecnico.

In definitiva, il destino della panchina della Juventus resta legato ai risultati immediati, con il contratto di Spalletti che funge da spartiacque tra continuità e eventuale rivoluzione nella scelta del nuovo allenatore Juve.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A