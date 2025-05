Nuovo allenatore Lazio, la grande idea di Claudio Lotito per riuscire a strappare il prossimo tecnico - Calcio News 24

Nuovo allenatore Lazio, la grande idea di Claudio Lotito per capire la situazione in vista della prossima stagione

La Lazio è al centro di un momento di grande riflessione in vista della prossima stagione sul nuovo allenatore. Con l’addio di Marco Baroni ormai dato per certo, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale, il club biancoceleste è alla ricerca di un nuovo allenatore per rilanciare il progetto tecnico. E, tra i nomi valutati, è spuntata una nuova e interessante opzione.

Il grande favorito per la panchina della Lazio rimane Maurizio Sarri, che conosce già l’ambiente romano dopo il suo precedente ciclo in biancoceleste. Tuttavia, l’ex tecnico di Juventus, Napoli e Chelsea non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. I tempi si allungano, e per questo la dirigenza del club capitolino sta iniziando a guardarsi attorno, prendendo in considerazione anche altri profili di spessore.

Secondo quanto riportato da LazioNews24, nelle ultime ore è emerso un nome a sorpresa: quello di Quique Sánchez Flores. L’allenatore spagnolo, classe 1965, vanta una carriera ricca di esperienze importanti nei principali campionati europei. Dopo aver guidato il Valencia fino ai quarti di finale di Champions League, ha vissuto uno dei momenti più alti della sua carriera alla guida dell’Atletico Madrid, con cui ha vinto la Supercoppa Europea e la Europa League, confermandosi tra i tecnici più preparati e tatticamente duttili della sua generazione.

Sarebbe stato proprio il presidente Claudio Lotito a proporre il nome dello spagnolo all’interno della dirigenza laziale. Una scelta che unisce esperienza internazionale, mentalità vincente e capacità di adattarsi a contesti diversi, elementi che potrebbero risultare fondamentali in un momento di transizione per il club.

L’eventuale arrivo di Sánchez Flores rappresenterebbe una svolta significativa rispetto agli ultimi allenatori biancocelesti, portando una filosofia tattica più iberica e un approccio diverso alla gestione del gruppo.

Tutto dipenderà dalle decisioni di Sarri, ma la Lazio, intanto, si muove con discrezione e pragmatismo, cercando di farsi trovare pronta per qualsiasi scenario. Il futuro della panchina biancoceleste è ancora tutto da scrivere, ma le idee, anche di alto profilo, non mancano.